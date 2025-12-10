Calciomercato Lazio | Sarri sogna Raspadori: ecco il piano

RASSEGNA STAMPA - Raspadori si può. La Lazio studia il colpo: è il preferito di Sarri in attacco, già a giugno l'aveva segnalato al posto di Castellanos. Poi il blocco del mercato ha fermato tutto.

A gennaio però può aprirsi uno spiraglio, come riportato da Il Messaggero. L'italiano in estate aveva lasciato il Napoli per trasferirsi all'Atletico Madrid per 22 milioni più 4 di bonus. Il suo minutaggio fin qui è stato davvero minimo (309 minuti in 12 presenze) e il ct Gattuso vuole che giochi di più in vista dei playoff di marzo e del possibile Mondiale in estate.

Proprio per questo l'ex Sassuolo ha chiesto ai suoi agenti di sondare il terreno per un ritorno in Serie A già il prossimo mese. Su di lui c'è anche la Roma (che ha come obiettivo principale Zirkzee), può aprirsi un derby di mercato. Per far arrivare Raspadori, però, prima deve uscire Castellanos (per cui si aspetta un'offerta da 25-30 milioni), sia per il posto in rosa che a livello di ingaggio, anche perché a gennaio la Lazio potrà sicuramente operare a 'saldo zero'. Il cartellino di Jack potrebbe essere inserito a bilancio dopo giugno; il suo stipendio invece potrebbe essere coperto in parte dalla cessione del Taty e in parte da quelli risparmiati da Casale, Tchaouna e Fares, da tempo destinati a Insigne.

Resta valida anche la possibilità del prestito oneroso fino a giugno: per questo potrebbe partire anche Noslin a titolo temporaneo. Sarri ormai ha puntato Raspadori, è convinto che il suo talento non è ancora esploso del tutto e lo considera l'attaccante ideale per il suo gioco. È un calciatore brevilineo, una sorta di falso nove in stile Mertens, che con il Comandante aveva segnato tantissimo. Ora non resta che aspettare.