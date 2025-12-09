Lazio, Mattei evidenzia il ridimensionamento: la sua analisi

Stefano Mattei ha parlato dell'evidente ridimensionamento della Lazio, dovuto anche al mercato bloccato durante la scorsa estate.

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei ha parlato il ridimensionamento a cui è andata incontro la Lazio, sottolineando le evidenti difficoltà della società nel chiudere movimenti in entrata e in uscita. Queste le sue considerazioni:

“Faccio due ragionamenti: il primo è che Guendouzi, che è sicuramente uno dei migliori giocatori della Lazio, nel centrocampo con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto non avrebbe giocato. Il secondo è che dei giocatori che possono fare la differenza è rimasto solo Zaccagni. Questa società deve capire che si sta ridimensionando, il decimo posto non è casuale.

"Io non credo ci sia la fila per avere i giocatori della Lazio, a meno che per Castellanos la Lazio non si accontenti di due milioni. Nessun presidente vuole indebolire la squadra, ma ha risposto bene Sarri: serve rinforzare questa rosa visto che in estate non c’è stato mercato".

"Anche i tifosi ormai hanno capito che certe parole non vengono confermate dai fatti e poi, per evitare il secondo blocco, la Lazio non può reinvestire tutto ciò che eventualmente arriverà a gennaio. Sarà in grado di prendere 10, spendere 5 e allo stesso tempo rinforzare il gruppo?”.