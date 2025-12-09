Calciomercato Lazio, cercasi mezzala: i nomi emersi
09.12.2025 10:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
RASSEGNA STAMPA - Tra calcoli e valutazioni, attenzione anche al discorso rinnovi. Lotito e Fabiani lo hanno offerto a Basic ma il Comandante ha comunque bisogno di un'altra mezzala di qualità.
Come riporta il messaggero, in estate Sarri sognava Karetsas del Genk, piace ancora Gustavo Sa del Famalicao e in tutto questo emergere di nomi, si insisterà comunque per Fabbian che non rientrerebbe nel calcolo del costo del lavoro allargato avendo 22 anni.
La talent room monitora da tempo Watson in scadenza a giugno col Kilmarnock mentre Ilic può essere utile anche come play ma chissà che non possa tornare di moda Simeone in uno scambio con Noslin a Torino.