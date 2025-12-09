WOMEN | Serie A, Lazio - Parma: quando e dove seguire il match
La Lazio Women è ripartita col piede giusto, al rientro dalla sosta ha portato a casa tre punti preziosi battendo il Sassuolo in trasferta. L'obiettivo delle biancocelesti è quello di ritrovare continuità di risultati e prestazioni, l'occasione si presenta subito col Parma.
Le ducali saranno ospiti delle capitoline al Fersini, la sfida - valida per per la nona giornata di Serie A Femminile - è in programma domenica 14 dicembre alle 15. Sarà possibile seguirla su Dazn in diretta oppure in streaming live e on demand, tramite app o sito, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.
