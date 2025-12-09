Doni e l'esordio nel derby con la Roma: il suo ricordo
Doni si racconta. L'ex portiere ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport parlando della sua carriera.
In particolare si è soffermato sulla sua esperienza alla Roma, con cui ha fatto l'esordio ormai vent'anni fa nel derby contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"L'esordio nel derby? Era il 23 ottobre 2005, pareggiammo 1-1. Io non avevo mai giocato prima in Serie A, fu incredibile esordire in una partita così. Avevo 26 anni, mi passò davanti tutto il percorso fatto fino a quel momento".
