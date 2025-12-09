PRIMAVERA | Lazio, derby in vista: Punzi cerca la svolta

Che si tratti della Prima Squadra o della Primavera, il derby non è mai una partita contro le altre. Se poi arriva in un momento così delicato come quello vissuto dai baby biancocelesti, assume un valore ancora più importante. Dopo cinque gare senza vittoria, la Lazio è finalmente tornata alla vittoria contro il Frosinone, staccando di tre punti quella zona play-off che, nelle ultime settimane. aveva inevitabilmente suscitato più di qualche preoccupazione.

Il gol vittoria di Sana Fernandes, arrivato in pieno recupero, è stata una vera e propria boccata d'ossigeno per Punzi, corso in campo insieme a tutta la squadra e il suo staff in un'esultanza spontanea e liberatoria, dopo settimane in cui la luce in fondo al tunnel sembrava non apparire.

È con questa scarica d'entusiasmo che la Lazio si presenterà alla sfida contro la Roma, in programma alle 18:00 di venerdì 12 dicembre. I giallorossi occupano attualmente il quinto posto, a soli due punti dalla vetta, e lottano per obiettivi completamente diversi da quelli dei biancocelesti. Un derby, però, spesso trascende da ogni tipo di pronostico e la squadra di Punzi venderà cara la pelle per vincere una gara che potrebbe rappresentare una svolta in una stagione fin qui deludente.