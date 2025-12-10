Lazio, rebus Insigne: non può ancora essere tesserato. Il punto
RASSEGNA STAMPA - La Lazio dovrà ancora aspettare per tesserare Lorenzo Insigne. È stata una richiesta esplicita di Maurizio Sarri alla società, l'esterno si è svincolato in estate dopo aver chiuso la sua esperienza al Toronto, in Canada. Ora può essere il momento buono per ingaggiarlo.
Ma come riportato da Il Corriere dello Sport, il club non può tesserarlo se il 16 dicembre l’Authority non desse il via libera a Lotito. Pur essendo senza squadra, infatti, servirebbe una cessione o una risoluzione consensuale per coprire tutta la somma dello stipendio dell'ex Napoli. L'eventuale saldo positivo realizzato con le uscite di Tchaouna e Casale non avrebbero portato al raggiungimento dello 0,8 richiesto per lo sblocco al 30 settembre.
Qualora però la Lazio fosse riuscita a finire al di sotto della soglia, Insigne potrebbe firmare il suo contratto già il 17 dicembre. Per giocare, però, dovrà aspettare gennaio, quando riapriranno le liste. Sarri infatti ha già utilizzato i due slot stagionali e solo durante il mercato potrebbe tesserare e utilizzare il nuovo esterno.