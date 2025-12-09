Serie A, Parma - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming
La Lazio affronta il Parma in trasferta, la sfida - valida per la quindicesima giornata di Serie A - è in programma sabato 13 dicembre alle 18
09.12.2025 11:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Il pareggio in casa col Bologna è ormai in archivio, la Lazio deve pensare alla prossima gara che mette in palio altri punti preziosi per la classifica. I biancocelesti affronteranno il Parma in trasferta, la sfida al Tardini è in programma sabato 13 dicembre alle 18.
La sfida, valida per la quindicesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Dazn. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.
