Lazio, bilancio positivo fino a qui: l'analisi di Buscaglia
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Ricky Buscaglia ha analizzato il momento della Lazio dopo l'1-1 maturato contro il Bologna: "Il momento della Lazio è più dolce che agro. Se la classifica dice decimo posto è per il modo in cui è partita. Ora giocare contro la Lazio è tosta per tutti, ha un’identità vera, una dimensione chiara. Il primo tempo con il Bologna, quel pressing ultra-offensivo mi ha sorpreso. È sintomo di una ritrovata pericolosità, questa squadra non gioca affatto da decimo posto".
"È un campionato che inizia ad alzare i colpi. Inizia ad esserci un gradino tra le prime tre e la quarta. L’equilibrio instabile sta per terminare e la Lazio c’è. Ha davanti formazioni come Sassuolo e Cremonese che meritano applausi, ma che non corrono per l’Europa. Mi aspetto un rientro da parte della squadra di Sarri e dell’Atalanta".
"I biancocelesti stanno trovando dei valori, poi il resto passa da gennaio. Non solo per la Lazio, ma soprattutto per la Lazio che il mercato in estate non l’ha fatto. Quello è stato un hndicap evidente, così come lo è il fatto che questa squadra ha necessità di, anche pochi, inserimenti di qualità. Lazio, Milan, Como non hanno coppe, quindi inutile aspettarsi un lavoro sulla quantità della rosa".
