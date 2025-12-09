Lazio, bilancio positivo fino a qui: l'analisi di Buscaglia

Le parole di Ricky Buscaglia sul momento della squadra di Sarri in vista dei prossimi impegni prima della fine dell'anno

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Ricky Buscaglia ha analizzato il momento della Lazio dopo l'1-1 maturato contro il Bologna: "Il momento della Lazio è più dolce che agro. Se la classifica dice decimo posto è per il modo in cui è partita. Ora giocare contro la Lazio è tosta per tutti, ha un’identità vera, una dimensione chiara. Il primo tempo con il Bologna, quel pressing ultra-offensivo mi ha sorpreso. È sintomo di una ritrovata pericolosità, questa squadra non gioca affatto da decimo posto".

"È un campionato che inizia ad alzare i colpi. Inizia ad esserci un gradino tra le prime tre e la quarta. L’equilibrio instabile sta per terminare e la Lazio c’è. Ha davanti formazioni come Sassuolo e Cremonese che meritano applausi, ma che non corrono per l’Europa. Mi aspetto un rientro da parte della squadra di Sarri e dell’Atalanta".

"I biancocelesti stanno trovando dei valori, poi il resto passa da gennaio. Non solo per la Lazio, ma soprattutto per la Lazio che il mercato in estate non l’ha fatto. Quello è stato un hndicap evidente, così come lo è il fatto che questa squadra ha necessità di, anche pochi, inserimenti di qualità. Lazio, Milan, Como non hanno coppe, quindi inutile aspettarsi un lavoro sulla quantità della rosa".

