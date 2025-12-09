Lazio, si ferma Isaksen: le sue condizioni e i tempi di recupero
Sarri perde Isaksen. Il danese si è infortunato nell'ultima gara contro il Bologna, quando è stato costretto a uscire all'intervallo per un problema muscolare.
09.12.2025 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ora potrebbe fermarsi per circa tre settimane: se la diagnosi venisse confermata, il suo 2025 sarebbe praticamente finito e rientrerebbe quindi a gennaio (così come Rovella).
Il suo posto sulla fascia destra del tridente d'attacco lo prenderà Cancellieri, a partire dalla gara contro il Parma. Per l'esito degli esami strumentali si aspetta il comunicato da parte della società.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.