Lazio, a Parma tutti con la sciarpa: l'invito del tifo organizzato
Archiviata la sfida contro il Bologna, la Lazio si prepara ad affrontare la trasferta di Parma. Al seguito della squadra di Sarri, come sempre, ci sarà un gran numero di tifosi biancocelesti, pronti a riempire il settore ospiti del Tardini per far sentire tutto il proprio calore ai giocatori.
Proprio in vista della trasferta di sabato prossimo, il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, invitando tutti i supporters laziali a viaggiare muniti di una sciarpa:
"Vogliamo continuare quello che stiamo facendo da inizio anno, ovvero fare ogni volta in questi stadi che ci ospitano qualcosa di diverso, che nessuna tifoseria ha mai fatto. La sciarpa è quell'accessorio che allo stadio non deve mai mancare, ma mai come sabato invitiamo tutti a portare una sciarpa".