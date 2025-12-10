Lazio, a breve novità sul mercato: cosa succederà il 16 dicembre
RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio si avvicina e la Lazio ancora non sa se e in che modo potrà operare sul mercato. La documentazione è stata inviata a fine novembre e il 16 dicembre si avrà l'esito. Come scrive il Corriere dello Sport, lo scenario più realistico, comune a diversi club di Serie A, resta quello del “saldo zero”: comprare solo dopo aver venduto.
A Formello, però, non escludono una sorpresa. Se il club dovesse riuscire a rientrare anche di poco sotto il famoso indice 0,8 imposto dalla Figc, allora potrebbe ottenere il via libera completo. Ma cosa si saprà esattamente il 16 dicembre? La nuova commissione, ora governativa, che controlla i conti della Serie A dovrà valutare i bilanci aggiornati al 30 settembre. In base a questi dati dirà quali club potranno operare sul mercato invernale e con quali limiti.
Se il rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi sarà superiore a 0,8, scatterà il mercato aperto solo a saldo zero. Ogni entrata dovrà essere compensata da un’uscita di pari valore, considerando anche gli stipendi. Se invece la Lazio riuscirà a scendere sotto la soglia dello 0,8, allora avrà via libera completo e potrà muoversi senza restrizioni.