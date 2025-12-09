Lazio, alla prossima c'è il Parma: i numeri in trasferta

Nel prossimo match di campionato, la Lazio affronterà il Parma al Tardini. Di seguito i numeri contro i Crociati in trasferta.
Dopo il punto ottenuto contro il Bologna, la Lazio si prepara a viaggiare al Tardini, dove sfiderà il Parma di Cuesta nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A.

Il bilancio nei precedenti in trasferta contro i Crociati è tutt'altro che incoraggiante: delle 28 gare disputate in Emilia, i biancocelesti ne hanno vinte appena 9, l'ultima per 0-2 nel gennaio 2021, mentre nelle sfide restanti sono maturati 7 pareggi e ben 12 sconfitte, la più recente un 3-1 incassato durante la scorsa stagione. Sono inoltre 32 i gol realizzati dai capitolini, contro i 35 dei ducali. Di seguito tutti i numeri della sfida:

Precedenti totali: 68 (30 vittorie Lazio, 22 pareggi, 16 vittorie Parma)

Ultima vittoria Lazio: 1-0 (12.05.2021)

Ultima vittoria Parma: 3-1 (01.12.2024)

Ultimo pareggio: 2-2 (28.04.2025)

Gol totali Lazio: 80

Gol totali Parma: 63

Capocannoniere della sfida: Giuseppe Signori 5 gol

Vittorie con più gol realizzati in A a Parma: 0-3 Lazio (2004) - 3-1 Parma (2004, 2012, 2024)

