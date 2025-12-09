Torino, Baroni in bilico? Cairo fa chiarezza: le sue parole

Altra sconfitta per il Torino. Dopo il doppio vantaggio con Vlasic e Zapata, il Milan ha ribaltato il risultato con Rabiot e la doppietta di Pulisic. Nel post partita, il presidente granata Urbano Cairo ha parlato della posizione di Baroni.

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra sconfitta per il Torino. Dopo il doppio vantaggio con Vlasic e Zapata, il Milan ha ribaltato il risultato con Rabiot e la doppietta di Pulisic.

Nel post partita, il presidente granata Urbano Cairo ha parlato della posizione dell'attuale tecnico Marco Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se Baroni è confermato? Per forza, ma che vuol dire? Sarà mica Baroni il tema. Con lui ci parlo ogni giorno, ma non c'è argomento, non è in discussione".

"Abbiamo avuto altre partite in cui fatto un gol ci siamo abbassati, stavolta abbiamo subito un primo gol che non puoi mai prendere, poi il secondo vabbè e il terzo in dieci. Non è tutto perfetto, se prendi tre gol qualche errore c'è e va corretto, ma il tema non è l'allenatore. La squadra ha fatto una buona partita, qualcosa è mancato".