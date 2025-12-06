Basic si è preso la Lazio: avviata la trattativa per il rinnovo

Toma Basic ha (ri)conquistato tutti ed è molto vicino a rinnovare il suo contratto con la Lazio.

RASSEGNA STAMPA - Una storia che non ti aspetti, degna dei migliori romanzi d'amore o fiabe educative. Quelle che insegnano, fin da bambino, che la perseveranza porta al risultato. È così che Toma Basic si è (ri)preso la Lazio e adesso, dopo esser stato sull'uscio di Formello per anni, è diventato un intoccabile.

Per Sarri è lui il più affidabile nel reparto, se non dell'intero gruppo: "Lui è arrivato anni fa con grandi prospettive, poi si è un po' perso. Io non ho avuto dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando in una maniera importante, poi a livello di movimenti è forse uno dei più affidabili", queste le sue parole nel post-partita di Lazio - Milan.

Il croato ora è un perno della Lazio. Proprio per questo, su richiesta di Sarri, sono iniziate le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Come riporta il Corriere dello Sport, Giovedì all’Olimpico erano stati visti Adrian Aliaj e Florian Myrtaj, manager di Basic, e ieri mattina sono stati ricevuti a Formello. L’incontro è stato positivo: si starebbe valutando un prolungamento del contratto fino al 2028, cioè altri due anni e mezzo.

La trattativa è a buon punto, anche se mancano alcuni dettagli e il benestare di Lotito. Sarri garantisce per lui, il croato sente la fiducia del mister ed è soprattutto per questo che ha aperto alla permanenza. La fiducia del tecnico toscano vale più delle lusinghe da parte dei club tedeschi e spagnoli (Betis su tutti), i quali avevano sondato nelle scorse settimane.