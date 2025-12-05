Mondiali 2026, due ex Lazio si sfideranno ai gironi: ecco chi

È andato in scena il sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale 2026, che si terrà quest'estate tra Stati Uniti, Messico e Canada.

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

È andato in scena il sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale 2026, che si terrà quest'estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Si aspettano le ultime quattro squadre che arrivano dai playoff: tra queste c'è anche l'Italia, che in semifinale incontrerà l'Irlanda del Nord e una tra Galles e Bosnia nell'eventuale finale.

Dall'estrazione dei gruppi, però, è uscita fuori una sfida che al suo interno ha anche un po' di Lazio. Nel girone J infatti, oltre ad Austria e Giordania, si affronteranno Argentina e Algeria. Sarà l'occasione, quindi, per Scaloni e Petkovic di ritrovarsi da avversari.

I due ct hanno lavorato insieme proprio nella Capitale tra il 2012 e il 2013, quando poi l'argentino è stato venduto a gennaio, prima della vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma. Ai Mondiali torneranno a riabbracciarsi.