Lazio, finalmente Cancellieri: il post social dopo il ritorno
L'attaccante è tornato in campo nella gara dell'Olimpico contro il Milan dopo più di un mese ai box causa infortunio
05.12.2025 17:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una serata speciale quella vissuta all'Olimpico dalla Lazio che si prende la sua rivincita ed elimina il Milan approdano ai quarti di finale di Coppa Italia. Una notte importante anche per Matteo Cancellieri che, nel finale di gara, è finalmente tornato in campo dopo l'infortunio che lo fermato per più di un mese.
All'indomani del match ecco le sue parole affidate ai social: "Sono molto contento per la bella vittoria di ieri sera e per essere tornato finalmente in campo dopo un infortunio che mi ha tenuto fuori un mese e mezzo. Forza Lazio!".
