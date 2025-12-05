Italia, la Figc ha deciso: lo stage si farà. Tutti i dettagli
RASSEGNA STAMPA - L'Italia si prepara ai playoff di marzo per il Mondiale. Prima ci sarà la semifinale contro l'Irlanda del Nord, in caso di vittoria si giocherà la finale contro una tra Bosnia e Galles.
Per prepararsi al meglio alla prossima sosta, la Figc ha deciso che tra febbraio e marzo si farà lo stage. A riportarlo è La Gazzetta della Sport: "Gattuso andrà a cena o prenderà un caffè con i suoi ragazzi in giro per l’Europa, perché il gruppo — Lippi insegna — è fondamentale", si legge.
Il campionato, però, non si fermerà. Per le stagioni successive, magari per la 2027/28, si organizzerà il calendario con turni meno impegnativi prima e dopo eventuali playoff. La Nazionale, intanto, farà uno stage prima delle partite decisive per il Mondiale.