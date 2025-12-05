Mondiali 2026, il sorteggio: quando e dove vederlo
05.12.2025 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina il sorteggio dei Mondiali 2026. Le quarantadue nazionali qualificate, in attesa delle ultime sei (e del playoff dell'Italia), verranno inserite in 12 gironi da quattro squadre.
La cerimonia andrà in scena al John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C. alle 18 ora italiana e sarà visibile in diretta TV in esclusiva su Sky, sul canale 200 (Sky Sport).
La diretta streaming sarà visibile per gli abbonati anche su Sky Go, DAZN e NOW e sui canali della FIFA, FIFA+ e sul sito ufficiale dei Mondiali.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.