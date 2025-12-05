Lazio, Basic certezza: le sue pagelle dei quotidiani
Il numero 26 ha fornito un'altra prestazione più che convincente andando vicinissimo anche alla rete del vantaggio contro il Milan
05.12.2025 09:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
RASSEGNA STAMPA - Ormai una certezza, partita dopo partita. Toma Basic è diventato una pedina fondamentale nella Lazio di Sarri e, anche nella gara di Coppa Italia contro il Milan, ha messo in campo una prestazione da sette in pagella.
Nel primo tempo l’occasione migliore capita sui suoi piedi e nella ripresa diventa anche regista prendendo il posto di Vecino e anche in quella zona di campo non sfigura.
CORRIERE DELLO SPORT - 7
MESSAGGERO - 6.5
LEGGO - 6.5
GAZZETTA DELLO SPORT - 7
