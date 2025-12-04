SONDAGGIO - Lazio-Milan, vota il migliore in campo
La Lazio vince contro il Milan grazie al gol di Zaccagni all'80', strappa il pass per i quarti di finale e prosegue il suo percorso in Coppa Italia. Una buona performance quella della squadra di Sarri.
Prima delle rete vigeva assoluto equilibrio, poi il calcio d'angolo per i biancocelesti, l'assist di Tavares e il colpo di testa da parte del capitano biancoceleste, in grado di mettere la palla alle spalle di Maignan. Dopo la sconfitta in campionato, condita da tante polemiche, arriva una sorta di rivincita per la Lazio, che tra qualche giorno dovrà affrontare il Bologna al Dall'Ara.
Ma prima di pensare alla prossima gara, è il momento di decretare il migliore in campo: potrete farlo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO).