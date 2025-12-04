Lazio - Milan, l'ingresso nel tunnel è tutto da vedere! - VD
04.12.2025 23:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio vince contro il Milan e può proseguire il suo percorso in Coppa Italia. Ai quarti affronterà il Bologna, ma ora è tempo di godersi la vittoria e festeggiare. Lo conferma il video del rientro negli spogliatoi da parte della squadra, puntualmente condiviso su Instagram dallo stesso club.
Dele-Bashiru, Zaccagni, Guendouzi, Mandas, Pellegrini e tutti gli altri. "Sound on, please", la didascalia scelta per accompagnare le immagini che, in pochi minuti, già stanno facendo il pieno di like. Di seguito il video:
