Coppa Italia, il tabellone completo: mancano Roma e Fiorentina

04.12.2025 23:25 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
© foto di www.imagephotoagency.it

Si è chiusa la prima parte di gare degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Bologna ha battuto il Parma e ai quarti affronterà la Lazio, che ha superato il Milan. La Juventus, dopo aver sconfitto l'Udinese, nel prossimo turno sfiderà l'Atalanta (4-0 al Genoa).

Attendono ancora il loro avversario, invece, l'Inter, che ha vinto 5-1 contro il Venezia e aspetta la vincente tra Roma e Torino, e il Napoli, che ha eliminato il Cagliari e giocherà contro una tra Fiorentina e Como. Di seguito il tabellone completo.

Parte sinistra: 

Bologna - Lazio;

Juventus - Atalanta;

Parte destra:

Inter - Roma/Torino

Fiorentina/Como - Napoli

