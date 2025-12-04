Coppa Italia, il tabellone completo: mancano Roma e Fiorentina
Si è chiusa la prima parte di gare degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Bologna ha battuto il Parma e ai quarti affronterà la Lazio, che ha superato il Milan. La Juventus, dopo aver sconfitto l'Udinese, nel prossimo turno sfiderà l'Atalanta.
04.12.2025 23:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Attendono ancora il loro avversario, invece, l'Inter, che ha vinto 5-1 contro il Venezia e aspetta la vincente tra Roma e Torino, e il Napoli, che ha eliminato il Cagliari e giocherà contro una tra Fiorentina e Como. Di seguito il tabellone completo.
Parte sinistra:
Bologna - Lazio;
Juventus - Atalanta;
Parte destra:
Inter - Roma/Torino
Fiorentina/Como - Napoli
