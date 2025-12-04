Lazio, non contesta solo la Nord: striscioni esposti in tutti i settori

Non solo dal settore più caldo del tifo questa volta la contestazione ha abbracciato tutti i settori dello stadio Olimpico
04.12.2025 21:04 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, non contesta solo la Nord: striscioni esposti in tutti i settori

"Oltre alla faccia ci mettiamo anche il cuore", questo lo striscione esposto dalla Curva Nord poco prima del fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Poco dopo lo stesso striscione è stato esposto anche in Tribuna Tevere, in Curva Maestrelli, nei Distinti e quindi praticamente in ogni settore dello stadio a dimostrazione di come tutti i tifosi siano uniti nella protesta.

Come annunicato, infatti, per i primi 15 minuti i supporter biancocelesti proseguiranno nella contestazione alla società come già accaduto dalla prima gara casalinga giocata in casa contro il Verona.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.