Bologna, Immobile pensa già alla Lazio: le sue parole
Al termine di Bologna - Parma, Ciro Immobile ha parlato delle sue sensazioni in vista della sfida di domenica contro la Lazio.
05.12.2025 06:50 di Christian Gugliotta
Grazie al successo in rimonta contro il Parma, il Bologna ha strappato un pass per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano, ora, può tornare con la testa al campionato, dove sabato se la vedrà con la Lazio allo stadio Olimpico.
Al termine della gara contro i crociati, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di SportMediaset, rivelando le sue emozioni in vista della gara che lo vedrà affrontare per la prima volta i biancocelesti da ex
“Riparto emotivamente in maniera fortissima, Rivedo tutta la gente che per tanti anni è stata vicina a me, a cui ho voluto bene e che mi ha voluto bene. Sarà una partita forte e piena d’emozioni”.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.