Lazio, è il compleanno di Rovella: gli auguri della società
Nicolò Rovella è un calciatore fondamentale per la Lazio di Sarri: con la sua passione, il suo talento e le parole d'amore spese per la maglia che indossa è entrato in poco tempo nel cuore dei tifosi biancocelesti.
Nell'attesa che rientri dall'infortunio, oggi può godersi quella che per lui è una giornata speciale, proprio lo stesso giorno di Lazio - Milan, gara fondamentale per proseguire nel percorso in Coppa Italia e rifarsi dalla sconfitta di San Siro di sabato scorso proprio contro i rossoneri.
Oggi è il compleanno del classe 2001, di seguito gli auguri della società:
"Nicolò Rovella, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 24 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".