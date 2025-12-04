Lazio, Rambaudi e l'alternanza tra Provedel e Mandas: il punto
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha espresso le sue sensazioni in merito alla sfida di questa sera di Coppa Italia tra Lazio e Milan che mette in palio i quarti di finale del torneo: “Io stasera partirei con Castellanos al posto di Dia, il resto poi lo confermerei. Diversi cambi per il Milan? Non credo ci sia molta differenza".
"Noi dobbiamo cercare di riconfermare la prestazione di sabato; giocando in quel modo alla lunga vinci. Sarà una bella partita, si deve vincere perché darebbe continuità nel lavoro, tanta consapevolezza nei mezzi, tanta fiducia".
"Portiere di coppa e portiere di campionato? Se sono di pari livello, condivido questa alternanza; anche per premiare entrambi, che insieme danno continuità al lavoro”.
