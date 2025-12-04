Lazio per la Coppa (ma non solo): l'Olimpico sarà una bolgia
RASSEGNA STAMPA - Contro il Lecce era stata la partita della contestazione, contro il Milan sarà la sfida contro le ingiustizie arbitrali e i “poteri forti”, con l’obiettivo di far rumore dopo ciò che è accaduto a San Siro. In questo clima nasce un Olimpico nuovo: dal gelo di dieci giorni fa al calore atteso per stasera.
Sui social è circolato lo slogan "Alla Lazio ci pensano i laziali", una chiamata alle armi per creare un tifo assordante contro il Milan. L’obiettivo: trasformare l’Olimpico in una bolgia. Fino a ieri sera erano stati venduti quasi 12.000 biglietti (di cui 3.600 ai milanisti), da sommare ai quasi 30.000 abbonati. In totale, riporta il Corriere dello Sport, oltre 41.000 spettatori.
Quella di oggi non è solo una partita. Vale un ottavo di Coppa Italia (non solo un trofeo, che manca dal 2019, ma anche una via per l'Europa), ma soprattutto rappresenta la voglia dei tifosi di ritrovare entusiasmo per la squadra. È la reazione al rigore-non rigore di San Siro, a quel finale caotico causato dagli errori di Var Di Paolo e dell’arbitro Collu.