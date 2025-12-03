Coppa Italia, il programma di oggi: tra poco l'Atalanta
Il programma del mercoledì di Coppa Italia, con tutte le partite in programma dalle 15.00 fino alle ore 21.00, in attesa della Lazio
03.12.2025 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
A brevissimo tornerà in campo la Coppa Italia per il proseguo delle partite valide per gli ottavi di finale della competizione. Dopo la vittoria di ieri della Juve contro l'Udinese per 2-0, ad aprire questo mercoledì di calcio sarà l'Atalanta che, alle 15.00, ospiterà il Genoa alla New Balance Arena.
Quella della Dea, però, non sarà l'unica partita a giocarsi oggi. Alle 18.00, infatti, il Napoli di Antonio Conte affronterà il Cagliari allo Stadio Maradona,. Mentre alle ore 21.00 toccherà all'Inter giocare a San Siro contro il Venezia.
Partite che interessano relativamente alla Lazio, impegnata domani alle 21.00 contro il Milan, e che passando il turno affronterebbe una tra il Bologna e il Parma, in campo anche loro domani, ma alle 18.00.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.