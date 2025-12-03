Lazio | Noslin, chance sulla fascia per il Milan: Sarri rifette
Riflessioni in corso. Sarri studia la Lazio anti-Milan per la seconda volta. Dopo la sconfitta a San Siro in campionato, i biancocelesti ritrovano i rossoneri, questa volta all'Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Il Comandante è inondato dai dubbi di formazione, continuerà le sue valutazioni nella rifinitura di oggi pomeriggio. In attacco può cambiare qualcosa rispetto alla sfida di sabato sera.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, può avere un'opportunità Noslin. Non ha mai giocato da titolare quest'anno, può prendere il posto di uno tra Isaksen e Zaccagni sulla fascia. Lo stesso vale per Pedro: a rischiare il posto sembra essere più il danese. La decisione spetta a Sarri.
