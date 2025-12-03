Lazio, Klose sullo sponsor: "Non vengono mica da soli..."
Negli ultimi mesi la questione sponsor ha tenuto banco in casa Lazio. Non si è parlato d'altro: la società più volta è sembrata vicina a un accordo, che però alla fine non è mai arriv
03.12.2025 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Negli ultimi mesi la questione sponsor ha tenuto banco in casa Lazio. Non si è parlato d'altro: la società più volta è sembrata vicina a un accordo, che però alla fine non è mai arrivato.
Resta un grande problema per il club biancoceleste, per cui tantissimi tifosi si lamentano. A questo proposito sul tema si è espresso l'ex attaccante Miroslav Klose, intervenuto ai taccuini de Il Corriere della Sera.
Di seguito le sue parole: "Sponsor? Non vengono mica da soli. Bisogna anche vedere che tipo di calcio offre la squadra. È intrigante? Per un’azienda c’è un ritorno d’immagine nel legarsi a quelle idee di gioco?".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.