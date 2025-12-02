Lazio, patto per l'Europa: Sarri punta la Coppa Italia
RASSEGNA STAMPA - Da "competizione più antisportiva del mondo", come disse Sarri nel 2022, ad ancora di salvezza per la Lazio. La Coppa Italia è (forse) l'unica via percorribile per i biancocelesti se vogliono assicurarsi un posto in Europa. O forse è quella più semplice sulla carta, con pochi match da disputare rispetto a un intero campionato.
Giovedì sera all'Olimpico arriverà il Milan e ad attenderlo ci saranno oltre 45mila spettatori. La sfida non sarà importante solo per il blasone dell'avversario o per gli strascichi che la lasciato la gara di campionato, persa per 1-0 dalla Lazio tra le polemiche. Come riporta Il Messaggero, la data del 4 dicembre è segnata da mesi nel calendario dello spogliatoio, tutti i calciatori sanno quanto sia importante proseguire in questo percorso.
Sarri non ha mai vinto la Coppa Italia, questa stagione può essere l'occasione giusta. Lo merita la Lazio, lo merita lui. Anche perché la squadra biancoceleste non vince un trofeo dal 2019, quando proprio la Juventus di Sarri venne battuta dalla Lazio di Inzaghi a Riad.
Mai era successo nell'era Lotito di trascorrere sei anni in astinenza da trofei. Ora più che mai, in questo clima complicato e tetro, i tifosi hanno bisogno di tornare a gioire e sperare in un futuro migliore.