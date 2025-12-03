Coppa d'Africa, la Fifa aiuta la Lazio? Dia e Dele aspettano
RASSEGNA STAMPA - Svolta nella Coppa d'Africa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Fifa avrebbe autorizzato i club a trattenere i propri giocatori fino al 15 dicembre. L'avevamo già svelato, se l'ok venisse confermato Dia e Dele-Bashiru sarebbero a disposizione della Lazio fino alla trasferta di Parma del 13 dicembre.
Belahyane invece rimarrà a Formello: era stato inserito nella lista dei pre convocati del Marocco, ma non ce la farà per l'elenco definitivo. Con ogni probabilità quindi, aspettando il via libera definitivo, i giocatori africani prenderanno parte alle prossime tre partite dei biancocelesti.
Nei giorni scorsi la società è stata in contatto con le federazioni di Nigeria e Senegal proprio per ritardare il viaggio di Dele-Bashiru e Dia. L'assist è arrivato direttamente dalla Fifa con la nuova indicazione. Si aspetta solo la comunicazione ufficiale: secondo quanto riportato da Il Messaggero, a Formello non arrivano conferme e continuano i colloqui.