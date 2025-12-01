Lazio a rischio squalifiche: si attende il referto di Collu
01.12.2025 10:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La sfida tra Milan e Lazio può lasciare il segno anche per le prossime. Non solo a livello psicologico, anche sul campo. Al termine della partita di sabato sera, molti giocatori biancocelesti, in particolare Guendouzi e Romagnoli, si sono fatti prendere dal nervosismo e non hanno preso benissimo la decisione dell'arbitro Collu.
Adesso si teme che il direttore di gara possa prendere provvedimenti per le loro reazioni. Come riporta il Corriere della Sera, Collu potrebbe riportare nel referto le reazioni dei calciatori laziali generando così nuove squalifiche.
Anche per questo probabilmente - afferma il quotidiano - la Lazio ha deciso di non gettare altra benzina sul fuoco.