Pietrangeli, la Lazio ricorda la leggenda del Tennis: il comunicato

Nicola Pietrangeli è venuto a mancare all'età di 92 anni. La S.S. Lazio, tramite un comunicato, ricorda il tennista e tifoso biancoceleste.
01.12.2025 10:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Si è spento all'età di 92 anni Nicola Pietrangeli, leggenda del Tennis e celebre tifoso biancoceleste. La società capitolina ha ricordato così Pietrangeli tramite un comunicato sui propri profili social:

"Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio. Un campione che ha portato in alto l’Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori. Primo italiano a vincere uno Slam, due Roland Garros, capitano non giocatore della prima vittoria di Davis della nostra Nazionale. Grazie Nicola". Questo il messaggio della S.S. Lazio .