Ex Lazio | Felipe Anderson, niente Libertadores: vince il Flamengo

Serata da dimenticare per Felipe Anderson e il suo Palmeiras. L'ex attaccante della Lazio, infatti, ha perso la finale di Copa Libertadores contro il Flamengo di Filipe Luis.
30.11.2025 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Decisivo il gol dell'ex Juventus Danilo nel secondo tempo, che ha siglato il successo dei rossoneri. Felipe Anderson è partito dalla panchina, salvo poi subentrare nel secondo tempo e uscire nel finale.
La Libertadores quindi, per la quarta volta nella storia (nessuno ha fatto meglio), va nel palmares del Flamengo.
