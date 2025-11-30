Formula 1 | Shock McLaren, Verstappen 1°. Piastri pronto ad aiutare Max
30.11.2025 19:27 di Giovanni Parterioli
La Ferrari esce dal Gran Premio del Qatar con le ossa rotte. Una macchina inguardabile, con Hamilton e Leclerc furiosi tutta la gara via radio. In Qatar però arrivano anche parole pesanti sul perché la Ferrari sia così orribile e soprattutto parole sul 2026 e su cosa sta combinando Hamilton. Tuttavia a fare notizia è la vittoria di Verstappen che riapre il mondiale e si porta a -12 da Norris. Ma la voce shock dal Qatar è la possibilità che Piastri voglia favorire proprio Verstappen e non il compagno Norris ad Abu Dhabi. Clicca qui di seguito per l'articolo completo delle ultime f1 news su >>> MCLAREN, PIASTRI SI ALLEA CON VERSTAPPEN <<<