Lazio, Castellanos carica: "Ci vediamo all'Olimpico!" - FT
È tornato a giocare il Taty Castellanos. La sua ultima presenza risaliva alla gara contro il Torino di inizio ottobre: dopo un lungo infortunio è subentrato nel secondo tempo contro il Milan a San Siro.
30.11.2025 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Con un post su Instagram ha commentato il suo ritorno in campo, soffermandosi anche sul risultato finale e proiettandosi verso la partita di Coppa Italia, sempre contro i rossoneri.
Di seguito il post e ciò che ha scritto: "Non è stato il risultato che volevamo, ma sono felice di aver ripreso a giocare dopo l’infortunio. Ci vediamo giovedì all’Olimpico. Forza Lazio!".