Milan - Lazio, Dia invisibile: le sue pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Ennesima chance sprecata, forse l'ultima. Contro il Milan, Boulaye Dia ha disputato ancora una prova opaca in una stagione fin qui disastrosa, risultando completamente assente nell'area di rigore rossonera e anche poco utile nel contribuire alla costruzione della squadra.
L'infortunio patito da Castellanos un mese e mezzo fa, ha concesso grande spazio al senegalese che, però, ha deluso una prestazione dopo l'altra, oltre a non trovare la rete dalla seconda di campionato contro il Verona. Il Taty ora è tornato a disposizione e, con la Coppa d'Africa in vista, Dia rischia di vedere sempre meno il campo, soprattutto dal primo minuto. Questi i voti dei quotidiani alla sua prova contro il Milan.
CORRIERE DELLO SPORT: Dia 5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Dia 5.
IL MESSAGGERO: Dia 4.5.