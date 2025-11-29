Milan-Lazio fa il pieno di VIP: ecco chi sarà a San Siro
RASSEGNA STAMPA - La Lazio questa sera giocherà alla Scala del Calcio contro un Milan che vuole avvicinarsi sempre di più alla vetta. Con una vittoria sulla squadra di Sarri, infatti, i rossoneri si piazzerebbero al primo posto superando momentaneamente la Roma, che domani giocherà con il Napoli (a pari punti col Milan). Una sfida tosta che promette spettacolo, che molti VIP hanno deciso di non perdersi.
A San Siro infatti ci saranno diversi volti sia dello spettacolo che del calcio, su tutti Rino Gattuso e il suo vice Riccio, alla ricerca di altri convocabili per i playoff di marzo. Sponda Lazio ci sarà Luis Alberto, come rivelato da lui stesso in un'intervista a La Gazzetta dello Sport uscita ieri, e il solito Stefan Radu, che, si sa, non lascia mai soli i suoi ex compagni.
Ovviamente non potrà mancare Igli Tare, ds del Milan ma con un passato importantissimo alla Lazio, che rivedrà Zaccagni e Gila, due dei suoi ultimi colpi, direttamente in campo.
Sempre la Gazzetta dello Sport riferisce che saranno presenti anche la cantante Sarah Toscano, di nota fede milanista, e i trapper Artie 5ive e 22Simba, oltre all'attrice Beatrice Vendramin.