Lazio, Rambaudi verso l'Atalanta: "Sarri cambierà l'attacco. Metterei..."

Ospite ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi si è proiettato alla prossima sfida della Lazio contro l'Atalanta, commentando lo stato attuale dei bergamaschi e le possibili scelte di Sarri in attacco. Queste le sue parole:

“L’Atalanta di oggi è una sorta di copia e incolla di quella di Gasperini, gioca in maniera simile. Con Juric giocavano più lontani dalla porta. La Lazio deve fare la partita che ha fatto a Torino o che ha fatto Bologna. Ora il dubbio è sulle energie: è vero che la coppa ti dà adrenalina, ma la squadra può essersi un po’ ‘rilassata’. Visto che non ci sono tanti cambi, l’incognita è questa".

"Hanno perso De Ketelaere che per loro è fondamentale, ma hanno Samardzic che sicuramente non è scarso. Se gira il loro centrocampo, gira tutta la squadra. Li può sorprendere centralmente facendo girare a vuoto Ederson e De Roon".

"Domani credo che Sarri cambierà l’attacco; darà un turno di riposo a Maldini con Dia all’inizio, insieme a Cancellieri e Noslin. Dia ti viene incontro, protegge palla, potrà essere un’arma domani”.