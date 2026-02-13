Lazio, esami in vista per Pedro: i possibili tempi di recupero
RASSEGNA STAMPA - L'uscita dal campo di Pedro nella sfida del Dall'Ara contro il Bologna aveva tenuto tutti i tifosi laziali con il fiato sospeso. A seguito dell'infortunio accusato alla caviglia, lo spagnolo era stato costretto a lasciare il campo in barella, facendo temere il peggio, ma i primi controlli avvenuti nella notte avevano scongiurato fratture.
Lo staff medico della Lazio, però, vuole vederci più chiaro. Per questo motivo l'esterno si sottoporrà nella giornata di oggi, venerdì 13 febbraio, a nuovi esami approfonditi. Esclusa la rottura del perone, servirà ora una risonanza magnetica per capire la reale entità del problema: il rischio è che, a seguito della forte distorsione, possa esserci una lesione ai tessuti molli, la capsula della caviglia. Se la diagnosi venisse confermata, secondo Il Messaggero Pedrito potrebbe restare ai box per almeno un mese.