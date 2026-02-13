WOMEN | Lazio, Lundin: "Sono felice. Non vedo l'ora di iniziare"

Marika Bergman Lundin, nuovo centrocampista della Lazio Women, si è presentata ai tifosi biancocelesti in conferenza stampa. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Parla il ds Pinzani

“Marika è una ragazza che seguivamo da tempo. Ha già un’ottima esperienza in campo nazionale e internazionale. Ha toccato l’Inghilterra e il West Ham per poi rientrare al Vallerenga dove ha giocato la Champions League. Abbiamo preso contatti col suo entourage e siamo riusciti a portarla da noi. Al momento non è disponibile, ma siamo felici che sia con noi Le faccio un grande in bocca al lupo e le do il benvenuto”.

Parla Lundin

“Sono molto felice ed eccitata di iniziare a giocare nel campionato italiano: ringrazio lo staff della Lazio e la famiglia laziale per avermi accolto. Sono molto eccitata e non vedo l’ora di iniziare”.

Come stai e quando potremo vederti a disposizione? Quale sarà la tua collocazione?

“Non abbiamo ancora una data certa sul mio ritorno, spero il prima possibile. Ho parlato col mister, il mio ruolo è quello di centrocampista, spero di dare una mano anche da regista il prima possibile”.

Cosa ti ha portato in Italia e cosa ti ha convinto del progetto Lazio?

“Sulle mie esperienze passate, devo dire che mi piaceva come giocavo, ma il campionato italiano mi è sempre interessato”.

Vedi questo progetto come un’occasione di tornare in nazionale? Paragone con gli altri campionati in cui hai giocato?

“Il progetto è molto interessante. Mi interessa fare bene qui e spero sia una rampa di lancio per giocare in nazionale. Molto difficile comprare questo con gli altri campionati. Qui il ritmo è più veloce e più alto, in Svezia il gioco era più lento”.

Quanto è importante il tuo arrivo per aiutare la Lazio a raggiungere la Champions?

“La Champions League è un grande palcoscenico per giocare. Ognuno gioca per essere il migliore. Il punto da Champions sarebbe grandioso, ma c’è un percorso da fare”.

