Lazio, Nuno Tavares verso l'Arabia Saudita? Lo scenario

Nuno Tavares in bilico. Attenzione a gennaio, la Lazio ascolterà eventuali offerte e potrebbe lasciarlo partire. La scintilla tra lui e Sarri non è mai scattata in questa stagione, tanto da...
28.11.2025 18:00 di Andrea Castellano
Nuno Tavares in bilico. Attenzione a gennaio, la Lazio ascolterà eventuali offerte e potrebbe lasciarlo partire. Come raccontato da Il Messaggero, infatti, la scintilla tra lui e Sarri non è mai scattata in questa stagione, tanto da essere inserito nella lista dei 'cedibili' del tecnico.

Ora la sua valutazione è scesa a 15 milioni di euro: in caso di cessione c'è da considerare anche il 40% da dare all'Arsenal. Una soluzione per lui nel prossimo mercato può essere l'Arabia Saudita, che già in estate si era fatta avanti.

Come scrive lo stesso quotidiano, l'entourage del portoghese ha iniziato a sondare il terreno e lui avrebbe anche già dato l'ok a un'eventuale trasferimento fuori dall'Europa. 

