Lazio, Sarri e i litigi con i presidenti: la sua visione

Maurizio Sarri si è raccontato in un'intervista concessa ai microfoni di Dazn nel corso di "Storie di Serie A", ai quali ha parlato anche dei diversi presidenti incontrati nel corso della sua carriera. Queste le sue parole:

"Sempre meglio un presidente tosto che un fondo straniero. È ovvio che il presidente sia una figura dominante, io per tutta la carriera ho avuto presidenti così. A volte meglio una litigata faccia a faccia che un fondo quando non sai con chi parlare".

Sui litigi avuti con alcuni di essi, poi, ha dichiarato: "Sì, ma fanno parte del gioco, della volontà di crescere. Se alla base ci sia voglia di crescere allora fanno bene".