Lazio alle prese con la questione Gigot: il futuro è un rebus
RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio, la questione Coppa d’Africa e anche gli infortunati. In casa Lazio le grane da risolvere non mancano di certo e tra qualche settimana la società dovrà capire anche cosa fare con Samuel Gigot.
Il difensore francese in estate si è sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia e di fatto non è mai stato a disposizione di Sarri. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il francese ha spiegato di essere impegnato nella riabilitazione che però procede molto lentamente vista la delicatezza della caviglia.
La Lazio vorrebbe cederlo ma non sarà semplice visto che è rimasto fuori molto a lungo. Se non dovesse riuscirci Gigot rimarrà a Roma e verrà valutato da Sarri nella seconda parte di stagione. L’obiettivo è quello di non perdere i 4.489 milioni di euro, questa la cifra a bilancio, spesi per riscattarlo dal Marsiglia. A questo si aggiunge anche la questione lista: Gigot andrebbe infatti reintegrato ma, al momento, non ci sono posti.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.