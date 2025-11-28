Calciomercato Lazio | Ilic e Noslin dicono si: cosa manca ancora

Ilic e Noslin hanno detto "sì" allo scambio, il serbo verrebbe alla Lazio e l'olandese andrebbe al Torino. Ma manca ancora qualcosa per concludere l'operazione

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Lo scambio Ilic - Noslin non è più solo un’idea. È una cosa concreta, fosse per Sarri e la Lazio l’operazione sarebbe già chiusa ma, si legge sul Corriere dello Sport, serve l’ok definitivo del Torino. I due allenatori hanno valutato l’affare e le società sono state in contatto, i giocatori sono disponibili e dunque, ci sono tutti i presupposti per chiudere.

L’olandese riabbraccerebbe Baroni che lo ha lanciato al Verona, lo ha ritrovato a Roma ma l’impatto è stato deludente tanto da metterlo ai margini a un certo punto. Può provare a rilanciarlo, per questo la valutazione di portarlo a Torino. A dicembre, riferisce il quotidiano, se i granata non avranno più dubbi si entrerà nel vivo dell’operazione.

Lo scambio è attuabile fino a giugno perché sia il serbo sia il biancoceleste hanno un ingaggio simile: il primo da 1,6 milioni, il secondo da 1,5. Anche i soldi spesi per acquistarli sono paragonabili: poco più di 16 milioni Noslin, circa 15 Ilic. Il riscatto potrebbe fissarsi a queste cifre. Se non dovesse concretizzarsi il trasferimento in granata, potrebbe riscaldarsi la pista che porta in Eredivisie visto che in estate qualche sondaggio per Noslin c’era stato.

