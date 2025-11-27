Lazio, non cadere nella trappola di Allegri: l'avviso di Oddi

L'ex biancoceleste Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha esternato la sua fiducia nella Lazio, ma teme Allegri...

Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida di sabato sera tra Milan e Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

“Sono convinto che la Lazio farà un’ottima partita domenica, sono convinto che almeno sarà importante la prestazione; a loro ha già detto bene nel derby, credo che la Lazio possa ottenere un buon risultato. La solidità difensiva della Lazio è importantissima, se non prendi gol non perdi. Oltre alla prestazione, ripeto, sono convinto che la Lazio possa fare un bel risultato".

"Loro, in casa, contro al Lazio, devono fare la partita quindi se la Lazio riesce ad essere attenta dietro può fare male. Poi dovrebbe rientrare anche il Taty e questo è una nota positiva, nonostante restino altre defezione".

"Dia mi sta piacendo, nell’ultima partita ho intravisto delle qualità: una rapidità importante per un attaccante. La Lazio non può cadere nella ‘trappola’ di Allegri. La Lazio ha capito cosa deve fare quest’anno e lo sta facendo bene, vedo tutti coinvolti e questo è un aspetto decisamente positivo”.