Como, Fabregas sull'assalto del Real Madrid per Nico Paz

Cesc Fabregas ha rotto il silenzio sulle indiscrezioni che vedrebbero il Real Madrid vicino al gioiello Nico Paz.

Sarà il Como di Cesc Fabregas ad aprire con l'anticipo in programma domani sera contro il Sassuolo la tredicesima giornata. In conferenza stampa a rubare la scena è stato il tema Nico Paz, trascinatore dentro al campo e chiacchieratissimo sul mercato.

Dall'Argentina infatti negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni secondo cui il Real vorrebbe riportare già a gennaio a Madrid il trequartista usufruendo della clausola di ricompra. Uno scenario che però non può verificarsi: l'accordo fra i lariani e le merengues prevede infatti una ricompra valida per tre stagioni, ma non nel mercato invernale. Nello specifico: 9 milioni al termine del primo anno (già passato), 10 dopo il secondo, 11 dopo il terzo.

Paz è già tra i migliori del campionato per gol e assist e potrebbe arrivare al Mondiale con l'Argentina A confermare il tutto, come detto, ci ha pensato lo stesso Fabregas, appunto nella conferenza stampa:

"Le voci su Nico Paz e il Real Madrid? Non si deve dire niente. É un giocatore del Como, sarà con noi, poi dipende quello che decide l'altra squadra. Però non scarto che Nico possa essere qui anche l'anno prossimo. É ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui al Como? Lui ha fatto crescere noi e viceversa. Si vede. Tu vedi se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui". Per il momento dunque, il futuro lascia spazio al campo. Almeno fino a giugno.