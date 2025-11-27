WOMEN | USA - Italia, probabili formazioni e dove vedere il match
Serie A Femminile in pausa, spazio alle Nazionali. L'Italia è partita per gli Stati Uniti, nel gruppo ci sono anche le biancocelesti Durante, Piemonte, Oliviero, Monnecchi e D'Auria. Le azzurre saranno impegnata in una doppia amichevole con la selezione americana. La prima delle due andrà in scena sabato 29 novembre, all'una di notte (orario italiano).
L'incontro sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai 2, ma sarà possibile seguire la partita anche in streaming live e on demand - tramite app o sito - su Rai Play. Di seguito le probabili formazioni:
STATI UNITI (4-2-3-1): Dickey; Sams, Wesley, Bugg, Reale; Hutton, Yohannes; Saw, Lavelle, Sears; Macario. Ct. Hayes.
ITALIA (3-5-2): Durante; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Schatzer, Greggi, Bergamaschi; Cantore, Girelli. Ct. Soncin.
